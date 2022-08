A színpadi műsorból nem hiányozhatott a Nagysápi Népdalkör, majd a Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoport növendékei is felléptek. A Dorogi AC Kempo szakosztályának jóvoltából az egyik legnépszerűbb küzdősporttal is megismerkedhettek a helyiek. A főzőverseny és a faluolimpia eredményhirdetését követően a Sárisápi Equinox Mazsorett Csoport, majd Gregus Anikó énekesnő felelt a hangulatért, aki örökzöld slágerekkel és nosztalgikus dalokkal lepte meg közönségét.

A fiatalok az interaktív gyermekműsor mellett kifejezetten élvezték az ugrálóvárat is, a falmászást és az arcfestést is. A napot tűzijátékkal és RHS retró diszkóval zárták. A rendezvényre egyébként Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is kilátogatott, aki Balogh Miklós vezetésével vett részt a programokon.