Gyermekműsor volt a következő, melyben az előadók célja volt mosolyra hangolni az aprótalpú közönséget. Utánuk szépen felöltözött mazsorettesek vették át a színpadot, akik mesterien begyakorolt produkciójukkal az előzőhöz hasonló hatást értek el. Főként azért, mert különböző korosztály képviseltette magát a botforgatók között: a legfiatalabb alig múlt négy esztendős.

Sejthető volt már a programsoroló láttán, hogy a fellépők gazdag választéka nagy érdeklődést vált ki. A szervezők teret adtak a sportolás szerelmeseinek is: Gottfried Niki és barátai felhúzták a Kangoo Jumps cipőt és egy rövid bemelegítés után bemutatták, hogyan lehet dinamikus zenére ugrálva végrehajtani különféle fitneszgyakorlatokat. Vidéki dallamok és melódiák is szerepeltek a soron következő programkínálatban, volt tombolahúzás és kecskédi vendég, a Burschen Kapelle is játszott. A kömlődieken kívül érkeztek vendégek Ácsról, Dadról, Kecskédről, Oroszlányról, Tatabányáról, de még Szákszendről is.