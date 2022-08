A kétszeres nívódíjas balettmester, táncpedagógus kiemelkedő szakmai tevékenységét korábban a Táncoktatásért díjjal, megyei Prima Primissima- és a Réti Piroska-díjjal is elismerték már. A mostani kitüntetésről Czunyiné dr. Bertalan Judit is kedves sorokkal, büszkeséggel számolt be közösségi oldalán.