A szokásokhoz hűen idén is látványos, zenészeket, táncosokat is felvonultató előadással vette kezdetét a Királyi Napok. Az Aranybulla emlékévhez hűen a nagy jelentőségű dokumentum és az azt kiadó II. András állt a Matuz János által írott és rendezett darab középpontjában. A korszakot leíró történelmi hátteret Strasszer Domonkos szavai idézték a nézők elé, míg II. Andrást Mihályi Győző, Szent Erzsébetet Varga Gabriella jelenítette meg a színen. Az Élet pecsétje – rege az Aranybulláról című dramatikus történelmi játékban közreműködtek az Alba Regia Táncegyüttes Pulutyka csoportja, a Step and Style Studio táncosai, az élősakk-előadás válogatott szereplői, valamint a MusiColore énekegyüttes.

Az elkövetkező napokban megannyi színes program várja az érdeklődőket. A néptáncfesztivál mellett koncertek, előadások, gyermekprogramok és interaktív műsorok hívják a kikapcsolódásra, közösségi élményekre szomjazókat.