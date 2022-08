A bajnai egyesületnek jelenleg 43 tagja van, közülük 10-15 személy aktív. Az egyenruhások különböző rendezvények, sportesemények, például a Tour de Hongrie és Giro d'Italia kerékpáros versenyek, audis autós találkozók lebonyolításában is segítettek már. 2015-ben a háromnapos Viselet napján is helytálltak, a napokban pedig egy filmforgatásnál is biztosítottak.

– 2004-től 2014-ig mi szerveztük meg a bajnai szüreti mulatságokat, hívtunk lovasokat és kocsikat a felvonulásra, az egyesület intézte a műsort. A szervezést később átvállalta az önkormányzat, mi pedig azóta is biztosítjuk a rendezvényt – jelentette ki.

A csapatra mindig lehet számítani: néhány éve sikeresen megtaláltak egy Lábatlanról eltűnt személyt. A hölgy ebédért indult, de nem talált haza és a természet felé vette az irányt. Végül egy magaslesben bukkantak rá, ahol átvészelt egy csapadékos éjszakát.

Több elismerésben is részesült

Horváth László felidézte, hogy a járványhelyzet alatt ellenőrizniük kellett, hogy az ABC-ben betartják-e a lakosok a nyugdíjasok idősávját. Éppen szolgálatban volt, mikor az üzletből kilépve meglátta a templom felett köröző mentőhelikoptert. Kiállt az út közepére, megállította a forgalmat, a jármű leszállt, a mentősök pedig segítséget nyújthattak a bajba jutott lakosnak.

Amikor felszállt a helikopter, azt mondtam, sok szerencsét, minden jót, Józsi! A gyors orvosi beavatkozás révén nem sok idő után hazatérhetett családjához és most is itt van közöttünk.

– mesélte az egyesület elnöke, aki polgárőri tevékenysége elismeréseként 2007-ben és 2019-ben is díjat kapott, sőt a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát is átvehette. Mindegyik elismerésre büszke, köztük a legújabbra, a Bajnáért Emlékéremre, melyet a falubeliek szerint kifejezetten megérdemelt. Említette továbbá, hogy idén húszéves a szervezet, az évforduló kapcsán emlékplakettet kaptak a megyei polgárőr szövetségtől.

Horváth László nyugdíjasként sokat segít gyermekeinek, illetve feleségével közösen gondozza a családi szőlőt. Elmesélte, hogy a középiskolai osztályuk kifejezetten jó közösséget alkotott, ma is tartják a kapcsolatot. Bízik benne, hogy meg tudják tartani 2024-ben az ötvenéves találkozójukat és hogy az öregdiákok minél nagyobb számban részt vesznek rajta.

A sport is fontos az életében - Horváth László 1955. október 10-én született Esztergomban. Az általános iskolai tanulmányait pár év kivétellel Bajnán végezte, az 5-7. osztályokat Tarjánban teljesítette. 1970-től járt az Esztergomi Bottyán János Műszeripari Szakközépiskolába, három évig kollégista volt, 1974-ben érettségi vizsgát tett. 1977 és 1979 között teljesítette a sorkatonai szolgálatot, Únyon és Tinnyén is szolgált, Kiváló katona és Kiváló rajparancsnok címekkel is elismerték. 1979-ben házasodott össze Vass Zsuzsannával, két gyermekük született. László 1980-ban, míg Tamás 1987-ben látta meg a napvilágot. Mindkét fiának két-két gyermeke van, a legkisebb unokája másfél éves, míg a legidősebb már kilenc éves múlt. A sport mindig is fontos szerepet játszott életében, 1974 és 1982 között a bajnai labdarúgócsapat alapembere volt, jellemzően balhátvédként játszott. Sorkatonai szolgálata alatt számos sportbajnokságon indult, még mezei futóversenyen, atlétikai versenyszámokban és sífutásban is remekelt. 2002 és 2014 között önkormányzati képviselő volt Bajnán.