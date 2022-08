Sorsok - Tirhold Kármen felmenői közül is sokakat kitelepítettek. A nagypapája családjának is mennie kellett. Később ketten visszatértek, de a férfinek bujkálnia kellett. Agostyánban és Kocson szolgált. Volt, hogy fizetést sem kapott. Haza nem mehetett; a házukba másokat telepítettek. Élnek még a faluban olyanok, akik megmenekültek, mert stratégiai jelentőségű munkahelyen dolgoztak. Ám a házukba nekik is be kellett fogadni felvidéki vagy alföldi családokat.