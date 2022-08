Fiatalítani szeretnének - Az idén is az ország különböző pontjáról érkeztek a fafaragó tábor lakói a Bányászati és Ipari Skanzenbe. Ők azok, akik rendszeres vendégei a tábornak. A legifjabb Gengeliczky László Szilárd volt, aki harmincöt éves. Legidősebb tagja a csoportnak Fábry Zoltán, aki hamarosan hetvenötödik életévét tölti be. Érkeztek alkotók Szombathelyről, Pilisborosjenőről, Budapestről, Vértesszőlősről, Tatáról, Kismarosról is.

A városi önkormányzat támogatásával tudták az idén is megszervezni a tábort. A munka mellett naponta nagy beszélgetések, múltidézések is voltak. Gengeliczky Dávid kifejtette: fontos vállalásuk a jövőben a fiatalítás. Tervezik, hogy más csoportokkal együtt szervezik meg majd a jövőben a tábort.