Tokodaltáró polgármesterétől megtudtuk, hogy több bejelentést is kaptak arról, hogy a járművezetők egy része kifejezetten nagy sebességgel közlekedik a Szent István utcában. Mivel ott található az újtelepi játszótér, így a családok védelme érdekében két fekvőrendőrt rendelt meg a testület, továbbá figyelmeztető táblákat is ki fognak helyezni az érintett szakaszra.

Döntés született arról is, hogy a Vasút utca Bányász utcától Esztergom-Kertváros felé vezető szakaszán közvilágítási rendszer kiépítésével kapcsolatban árajánlatokat kérnek be. Mivel az említett helyszínen több telken is kivitelezés kezdődött, így több szempontból is hasznos lenne a fejlesztés.

Utcafelújítás - Az önkormányzat az elmúlt években rendre kiaknázta a pályázati lehetőségeket is, így a támogatások és a saját forrásaik révén több útszakasz is megújult a településen. Most döntés született arról is, hogy az Orgona utcát a DE-MA Projekt Kft. által készített egyesített terv alapján a Csombi Gép-Bau Kft. újíthatja fel, bruttó 21,85 millió forintért. Petrik József elmondta, hogy majdnem a teljes utcahosszon szegélykövet és új aszfaltburkolatot kap az úttest, továbbá a kivitelező földárkot is kialakít, ami összegyűjtheti majd a domboldalról lefolyó csapadékvizet.

A testület azt is támogatja, hogy a Packeta Hungary Kft. csomagautomatát telepítsen Tokodaltáró központjába. Mindez érthető, hiszen a változó termékvásárlási szokások, illetve az e-kereskedelem fellendülésével több, hasonló rendszert működtető vállalat is bővítést szervez és keresi a partnertelepüléseket. Az biztos, hogy a helyieknek nagy segítséget jelent majd az új szolgáltatás.

Megszavazta azt is a testület, hogy Sebők István képviselő kérésének megfelelően képviselői tiszteletdíjából 319 ezer forintot csoportosítsanak át, melyből kültéri sakkot vásárolhat az önkormányzat. Az új eszköz a volt teniszpályánál kaphat helyet és további szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújthat a lakosoknak.