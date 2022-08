A Völgyválasz Fesztivál hagyományosan a Szent Donát-szobornál tartott igeliturgiával kezdődött, melyet Vitális Gábor szalézi atya, plébános tartott, aki megáldotta a szőlőket is. A helyszínen Sütő Péter alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd a Nyergesújfalui Német Nemzetiségi Dalkör műsora következett.

Vitális Gábor (jobbra) igeliturgiát celebrált a megnyitón

Forrás: W. P. / 24 Óra

Polhammer László, a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend nagymestere úgy fogalmazott, két év távlatában újra felkelt a nap, a vírust hellyel közzel legyőztük. Arra biztatott mindenkit, hogy a rendezvényen ismerkedjenek, barátkozzanak egymással, továbbá kóstoljanak finom borokat.

Polhammer László (középen) is felkereste a pincéket

Forrás: W. P. / 24 Óra

A Völgyválasz-térről indulva idén összesen hét nyitott pincénél állhattunk meg egy-egy kóstolóra. A fesztiválozókat örömmel fogadták a portáknál, egy-egy gazda szívesen mesélt az adott épület múltjáról, a nedűk mellett pogácsákkal, harapnivalókkal is megkínálták a látogatókat.

Menyhárt Csaba, Lehoczki Dávid és Tóth Mihály koccint

Forrás: W. P. / 24 Óra

A Bauer Pince tulajdonosa, Bauer Miklós a számos oklevél árnyékában beszélt arról, hogy egy évben 1200-1400 liter bort szokott készíteni. Idén Menyhárt Csaba pedagógus, helytörténész, zenész volt az első, aki felkereste a hét állomás egyikét: számtalan nedűt megkóstolt, de a legjobban a sárga muskotály ízlett neki. A kétnapos rendezvényre egyébként Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke és Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is kilátogatott.

Pazar programok - A Völgyválasz-téren igazi attrakció várta a látogatókat és sokan készítettek fényképet a szalmából megformált borosüvegnél, illetve pohárnál. A szervezők minőségi fellépőket hívtak el Nyergesújfalura, műsort adott Badár Sándor humorista, koncertezett a New Level Empire nevű banda és a Wellhello is. Szombaton hódított a retro, Korda Györy és Balázs Klári ezúttal is nagy sikert aratott, később az R-Go, majd Dévényi Tibor lemezlovas szórakoztatta a jelenlévőket.