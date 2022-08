– Egy hét alatt képesek labdaméretű fészket építeni a lódarazsak. Bajótra, Neszmélyre, Nyergesújfalura, Szomódra, Tardosra is hívtak már az idén lódarázs fészkekhez. Pincékbe, padlásra, de még odvas fákba is beköltöznek. A múltkor például egy oroszlányi tízemeletesnél kellett a segítség, ahol az épület oldalfalán található klímaberendezés mellett tanyáztak. Akár 3 ezer rovar is lehet a fészekben – mondta a szakember.

Ellenszerek otthon és a mentőben - Csípés és allergiás tünetek esetén mentőt kell hívni a 112-es telefonszámon. Szteroiddal megelőzhető a baj, de a gyógyszertárakban kapható Epipennel is, amely egy adrenalintartalmú készítmény. Létezik felnőtteknek és gyermekeknek való úgynevezett öninjekció is. Akiknél már jelentkezett heveny allergiás reakció, tanácsos kéznél tartani. Az injekciót a combba kell beadni, de adnak hozzá egy egyszerű használati utasítást is, amikor kiváltják a patikában. Fontos, hogy az injekciós tűt a beadás után egy fél-, egy percet bent kell tartani. Amit még tudni kell, hogy ez nem egy mélyen, izomba adandó injekció, hanem felszínesen adandó. Rövid időn belül hatásos segítséget tud nyújtani a csípést szenvedettnek.

Első dolga a fészekbontás helyett, hogy csaknem egy kilogrammos rovarirtóval permetezi a fészket, amit egy nappal később, amikor más semmilyen mozgást nem észlel, eltávolít. Dr. Bense Tamás esztergomi családorvos szerint előfordulhat, hogy a szervezet csak a sokadik darázscsípésnél reagál anafilaxiás sokkal, vagyis túlérzékenységgel.

Forrás: Imre György / Békés Megyei Hírlap

– Mindenképpen szedjük ki a fullánkot. A csípés helyén általában duzzanat jelentkezik, de rövid időn belül előfordulhat, hogy az ajkak és az arc is megduzzad. Emellett általános tünetek is jelentkezhetnek, mint a gyengeségérzés, a zavartság, a hányás, a hasi panaszok, az émelygés, a verejtékezés és a nehézlégzés. A csípés körüli területek mellett beduzzadhatnak a légutak is, ami akár fulladáshoz is vezethet. Ez az egyik halálok darázscsípés esetén – közölte dr. Bense Tamás, aki szerint a másik a keringési rendszer összeomlása.