Mint Lehotay Katalin és Lehotay Miklós szervezők az esemény Facebook-oldalán írják:

2022-ben nyolcadik alkalommal gyűlnek össze az „utak huligánjai”, a motorosok, hogy a róluk alkotott téves képet, angyalszárnyat bontva, széttépjék. Matricát veszünk, kiragasztjuk a motorra /sisakra, világossá téve célunkat, hogy jótékonysági motoros felvonulásunkkal, mi, motorosok, segítséget nyújtunk, támogatunk. A rendezvény teljes bevétele /a regisztrációs matricák és pólók díja/ idén is az esztergomi Vaszary Kolos Kórháznak kerül felajánlásra. Minden résztvevő Motorost idén is vendégül látunk egy ebédre, koncertekkel kedveskedünk és Motoros Véradásra biztosítunk lehetőséget. Felvonulásunk során Motorosok százaival foglaljuk el az utakat és mutatjuk meg a „nagyközönségnek”, hogy a Motorosok is lehetnek Angyalok !

Nem akárhonnan kaptak támogatást

A rendezvényt idén is, ahogy minden évben támogatja az ismert családorvos, dr. Bense Tamás – aki portálunknak is többször adott interjút – és fia, ifjabb dr. Bense Tamás. A szervezők Facebook-posztja szerint az idősebb Bense-doktor egyébként is nagy motorrajongó, fehér Piaggio robogójával rendszeresen feltűnik a budapesti és az esztergomi utakon is.

Mindkét Bense doktor elkötelezettje a Motorosok is lehetnek Angyalok kezdeményezésnek! Hálásan köszönjük Mindkettőjüknek megtisztelő támogatásukat és kedves, segítőkész hozzáállásukat rendezvényünkhöz!

– írták posztjukban a szervezők, illetve hozzátették: