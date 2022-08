Ahogy azt mi is megírtuk, Németországban, az Izlandilovas Közép-Európa Bajnokságon Magyarország először képviseltette magát, és két éremmel, egy ezüsttel és egy bronzzal tért haza az egyesület tagja, Kremmer Veronika. Ez volt az apropója a tatai sajtótájékoztatónak, amelyen Dallos Gyula, a Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, olimpikon, a magyar lovassport örökös bajnoka anekdotázva kiemelte: a Jóisten jó kedvében teremtette a magyarokat és a lovakat, és ami Tatán történik, az példa értékű. Mint kiderült, a miniszteri biztosnak tatai emlékei is vannak: lovasként a hatvanas és a hetvenes években is megnyerte Tata Város Nagydíját.