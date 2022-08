2012 szeptemberében számoltunk be arról, hogy egy új-zélandi netreklámot forgattak a bokodi-tavon, ahol Kapitány János a stégen állva csodálkozik rá a tényre: a szigetországban háromszor annyiba kerül az internet mint itthon. A videón nem valódi horgász látható a felvételen, hanem egy statiszta. János egyébként az új-zélandiakkal is összebarátkozott: halat is sütöttek és ettek együtt.