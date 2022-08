Jóízű volt a hegy leve, a halakból gondossággal készült étkek és az asztaloknál üldögélő, talponállók mellett fogyasztó társaságok beszélgetései is a Neszmélyi Borünnep és Halnapok háromnapos programján. A tatai Kastély térre álmodott eseményről Turay István házigazda, a Neszmélyi Borút Egyesület elnöke elmondta: 15 borászat kóstoltatta és kóstoltatja még vasárnap estig a borait és egy pálinkaház is csatlakozik a kiállítókhoz. Folyamatosan fejlődik a borvidék, és mindegyik borászatnak megvan a maga stílusa, amelyet már keresnek a vendégek.

– Egyesületünk 2013-ban alakult, és azóta folyamatosan fejlődnek a borászatok: terjedelemben és minőségben is – hangsúlyozta.

Kísérő is akadt - A bor és a hal mellé elengedhetetlen kísérő a zene. A Neszmélyi Borünnep és Halnapok délutánonként sokféle zenei stílussal köszöntötte az érkezőket. Többek között fellépett a Wireless Heart, a Seamróg Tatai Ír Zenekar, a 100 tagú cigányzenekar zenészei, a Pankastic, a Relics, a Joy Band, a CimbaliBand, Ferenczi György, a Quack, a King Cat Rhythm, és a Subtones is.

Kulturális programok is várták, várják itt az érkezőket. Az ingyenes rendezvénnyel pedig a látogatók számára lehetővé tették, hogy a szolgáltatásokra és a borra fókuszáljanak.

– Tata nevéhez kötődik a hal is, és sikerült olyan gasztronómiai partnereket is megnyernünk, akik a bor mellé kiváló halétkeket is felvonultatnak. Halászlé mellett például harcsapaprikást is kóstolhatnak túrós csuszával.