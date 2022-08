A szőgyéni tájház udvarán tartották az Ister-Granum Helyi termék-hálózat fejlesztése projekt záróeseményét, ami a helyi termelők piacának és közösségi térnek helyt biztosító létesítményekről szólt. Az augusztus 5-ei rendezvényen nemcsak az eseménynek otthon adó település első embere, de a projektben résztvevő két másik falu, Bajót és Nagymaros polgármestere is jelen volt.

A felvidéki Szőgyén, mintegy 20 perces autóútnyira van Esztergomtól. Itt, a történelmi emlékhely szomszédságában a skanzenek világát idéző szép tájházat, régészeti múzeumot és hagyományőrző kulturális központot is magába foglaló komplexumot alakítottak ki. A nemrég elkészült beruházás, egy új projekt, az úgynevezett helyi termék-hálózat, egy helyi termék piac itteni bekapcsolása is megtörtént.

Az új szőgyényi helyi termék piac faszerkezetes tere

Forrás: Pöltl Zoltán / 24 Óra

A piac tere külön helyet kapott, mellette egy kenyér és sütemények készítésére alkalmas kemence is épült. A szőgyéni helyi termelői piac megnyitása azért is érdemelt ünneplést, mert az egy nagyobb elképzelés része volt a tíz partnert magába foglaló EGTC-projekten belül.

Szőgyén, a magyarországi Bajóttal és Nagymarossal együtt lett része a határokon átnyúló Ister-Granum Eurorégió azon projektjének, melyben a helyi termelők, a helyi szolgáltatók saját teret kapnak, ahol rendszeresen árusíthatják portékáikat, s mely piacok más napokon közösségi tereket is jelentenek, illetve ezek a helyek a helyi turizmusnak is lendületet adhatnak.

Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója gratulál a szőgyéni polgármesternek

Forrás: Pöltl Zoltán / 24 Óra

Az augusztus 5-ei eseményen a három résztvevő település polgármestere mellet ott, Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója és Eck András Ister-Granum EGTC esztergomi projektmenedzsere is. A projektzáró eseményen elhangzott, hogy ennek a programnak az volt a fő célja, hogy a helyi termelők árujának helyi piacra való jutását elősegítse. Az így kiépülő helyi termék hálózat struktúrafejlesztéssel is járt, sőt Szőgyén esetében a Bajóttal való testvértelepülési kapcsolatrendszer is kialakult.

A közeljövőre mutató további cél, hogy a helyi termelők a helyi vásárlókkal együtt ellátogassanak a fent sorolt településekre. Az ünnepségen elhangzott, hogy Nagymaroson egy a helyi termék piacot komfortosabbá tevő kultúrházi vizesblokk korszerűsítése történt, Bajóton pedig új termelő piacteret alakítottak ki. Az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósult projektben szereplő kivitelezéseket helybeli vállalkozók végezték el.