A 2011 óta világszerte megrendezett Restaurant Day, avagy Éttermi nap Helsinkiből indult, és vált azóta kedveltté a gyakorlott sütni-főzni tudók körében. A program lényege, hogy olyan helyeken kínáljanak finomságokat az embereknek, ahol alapvetően nem a nagyléptékű ételkiszolgálás a fő profil, az eredeti elképzelés az, hogy a vállalkozó kedvűek saját lakásukat nyitották meg bárki előtt egy napra, étteremcéllal.

Ennek megfelelően a Restaurant Day az úgynevezett slow-mozgalomhoz, a felgyorsult életvitellel ellentétes gasztrofilozófián alapuló elgondoláshoz kötődik. Itt sem a vendég, sem a konyha nem siet, a különleges fogások elkészítéséhez ugyanis adott idő kell és ezt a résztvevők elfogadják.

A Kaleidoszkóp Házban tartott tematikus Éttermi nap ezúttal az argentin fűszerpüréről, a Chimichurriról (csimicsurri) kapta nevét, mely finomságot az egyik ételhez adták mártogatósnak. Az ez alkalomból menüben szereplő ételek öt földrész streed food (utcai csemege) kínálatából álltak.

Különlegességek az étlapon - Előtelnek bundás kenyér töltve (sajtos-sonkás; sajtkrémes zöld fűszerekkel; camembert-áfonyás), bruschetta (sajtos karfiolos lepény), kemencés lángos, focaccia, grissini - virsli bundában. A főételeknél pedig szicíliai arancini (bundázott rizsgolyók), chiminchanga (tortilla mexikói töltelékkel, roppanósra sütve), grillezett lazac, zöld palacsinta, céklás tökmagos salátával, ázsiai húsgolyó soba tésztával, vagy pácolt tarja és csirkeszárny, chimichurri, sült burgonya várta az éheseket.

A vízivárosi intézmény konyhájában a desszertkínálat is zavarbaejtően lenyűgöző volt. A vendégek több tucat édesség közül választhattak, melyek között ott volt a loukoumades (görög fánkocskák) és a pastel de nata (portugál vaníliás leveles tészta kosárka) is. A Restaurant Day további sajátossága, hogy az elfogyasztott ételekért minden vendég a maga belátása szerint fizet, a becsületkassza egy illusztris váza volt ezúttal is.

Csapatunk 2014 és 2018 között 18 étteremnapot rendezett. Mi nem vagyunk képzett szakácsok. A lelkesedésünk nagy, a tudásunk autodidakta módon megszerzett. A hétköznapokban tanár-gyógypedagógus-szociális munkásként működünk. A konyha működésében, tálalásban, felszolgálásban, vagy akár a fotózásban alkalmi segítők erősítik a csapatot.

– nyilatkoztak az idei RD-ről a szervezők, kreátorok a közösségi oldalon.