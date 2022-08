Toma Richárd polgármester elmondta, eddig is augusztusban rendezték a családi napot és a főzőversenyt is, azonban az idén összefésülték a kettőt. A főzés eddig a kultúrház udvarán zajlott, de most ennek az eseménynek is a sportpálya adott otthont. A polgármester azt is hozzátette, kicsit kinőtték magukat, egyre többen csatlakoznak a főzéshez, így a sportpálya melletti nagy területet szeretnék rendezvényparkként hasznosítani. A kétnapos rendezvényt hosszas előkészületek előzték meg.

Első nap Szega Zoli érkezett, majd Jolly lépett fel. Nem maradhatott el a No roxa áj című, Kis Grófoval közös dala sem, amelyet a közönség nagyon jól ismert, így Jollynak alig kellett énekelnie. Az előadó a színpadra is invitálta a közönséget, kicsik és nagyon táncoltak mögötte lelkesen. A koncertre rengetegen voltan kíváncsiak, nem csak a helyiek közül, a környező településekről is jöttek, csaknem ezer ember gyűlt össze.