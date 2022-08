Karbantartás - Esztergom rengeteg hosszabb-rövidebb utcával rendelkezik, melyek karbantartása folyamatos munkát igényel. A nagyobb volumenű projektek, mint például a Deák Ferenc és Temesvári utcák felújítása mellett kisebbek is rendre megvalósulnak. Június végén aszfaltozták az Einczinger közt, majd pár nappal később a Pór Antal tér is új kopóréteget kapott. Emellett több helyszínen új útburkolati jeleket festettek fel, illetve a csapadékvíz-elvezető rendszereket is tisztították.