Bajót hangulatos kis település. A hozzá tartozó kegyhelyen, a szalézi rend magyarországi bölcsőjében, Péliföldszentkereszten 18–35 éves korú csapat tagjai vettek részt a III. STÉG Szalézi TóFesztivál négynapos találkozón. Az érkezőket játékkal, illetve molinófestés lehetőségével is várta szervezőként a Szalézi Ifjúsági Mozgalom.

A kegyhelyi szalimos programok hagyományait folytatva, a nyitónap második napjának hajnalán a részvevők felsétáltak a közeli, legendás bajóti Öreg-kőre, ahol a felkelő Nap első sugarai fényében vettek részt egy különleges hangulatú szentmisén. A délelőtti folytatásban három izgalmas, színvonalas előadás hangzott el. Egy lelki esten, a Jézussal való találkozás öröme mellett, más ünneplésre is adódott alkalom.

A Segítő Szűz Mária Leányai közösség 150 évvel ezelőtt született meg. A nővérek az oltáriszentség és a fiatalok előtt újították meg fogadalmukat.

A Szaleziak.hu híre szerint, az esti fürdőzés tóparti világában nagy sikert aratott a Küszöb zenekar. Kicsit más világot jelentett másnap délelőtt Lackfi János József Attila-díjas költő, író, műfordító, tanár, fotós, ötgyermekes családapa és felesége látogatása a találkozón. Sokaknak volt sok kérdése hozzájuk. A vendégek házasságuk, és az abban jelen lévő örökös gondviselés történetével osztották meg gondolataikat a stéges csapattal.

A záróest is nagyon mozgalmas volt. A házigazdák borkóstolóval, vetélkedővel és játékok sorával is készültek. A táncoslábúakat két jó zenekar is mozgásra biztatta. A Lépjünk a holdra és a Magidom is sikeres volt.

