A lelőhelyen sok más érdekesség is várta a kollégákat: a temető mellett az egykori bronzkori település jelenségeit is sikerült megtalálni, valamint vaskori kelta és Árpád-kori település nyomai is felfedezhetők.

Nem ez az első érdekes lelet, amit a leendő gyorsforgalmi út nyomvonalának régészeti feltárásain találnak. Márciusban rituálisan eltemetett szarvasmarhát is találtak.