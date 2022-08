Sokak számára tán nem nyilvánvaló, de a gyermekről való gondoskodás tulajdonképpen már a szülés előtt, a szülészorvosi konzultációkkal elkezdődik. Mire a „trónörökös” eléri a nagykorúságot, több millió forintba „kerül”. Az anyagi gondoskodás tehát hasznos, mindebben pedig egy nemrég indult portál is segítséget nyújt a szülőknek.

A nyáresti kellemes napsütésben rendre benépesül Esztergom egyik legismertebb játszótere, ahol kicsik és nagyobbacskák szórakoznak felhőtlenül testévéreikkel, szüleikkel. Az apróságok magától értetődően nincsenek tisztában azzal – nem is feladatuk –, hogy folyamatos törődésben, gondoskodásban kell, hogy részesüljenek szüleiktől, természetesnek veszik mindezt – és kell is, hogy vegyék.

– Ádám három hónapos, de már több százezer forintot költöttünk rá, úgy, hogy szerencsére a négyéves bátyjától több mindent megörökölt, de az összeg így is húzós – fogalmazott kérdésünkre Adél, aki épp két csemetéjét hozta ki a játszótérre (Ádám természetesen még babakocsiból fedezi fel a világot). Hozzátette: örülnek annak, hogy apai nagyszüleik is tudják támogatni a kicsiket, minden évben születésnapra, húsvétra és karácsonyra is tudnak akkora összeget folyósítani, ami hozzájárulhat a gyerekek későbbi boldogulásához.

Lackó már nagyobbacska, ősszel kezdi az általános iskolát. Szülei épp ezért tudatosan készültek szeptemberre, hiszen időben félretették a pénzt az iskolatáskára, füzetekre, tankönyvekre, tanszerekre.

– Igénybe vettünk minden családtámogatási formát, amire csak jogosultak voltunk, de azért úgy véljük, fontos az „öngondoskodás” is, vagyis, hogy mi is cselekedjünk, ha legnagyobb kincsünkről, a gyermekünkről van szó – magyarázta lapunknak Krisztián, Lackó édesapja.

Támogatás - Az egyik legismertebb megtakarítási forma, ha gyerekekről van szó, a Babakötvény, melyet kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezetett Kincstári Start-értékpapírszámlán tárolhatunk. Miután megnyitottuk gyermekünk számára a Kincstári Start-értékpapírszámlát, onnantól kezdve bármikor tehetünk rá pénzt. Nincsen előre meghatározott minimum- vagy maximumbefizetés, a kifizetéseknél ugyanez a rugalmasság azonban már nincs meg. Ugyanis a Babakötvényt eladni és a megtakarított összeget felvenni kizárólag a gyermekünk tudja majd azt követően, hogy betöltötte a 18. életévét.

A megtakarítás tehát fontos a jövőre nézve a kicsik szempontjából is, ebben pedig egy közelmúltban indult portál, a megtakaritasgyerekeknek.hu is nagy segítséget nyújt. Az ott található kalkulátorral például ki lehet számolni, várhatóan mennyi pénzt tudunk összegyűjteni gyermekeinknek 18 éves korára, ha időben elkezdünk takarékoskodni egy jól megválasztott konstrukció segítségével.

Be lehet lőni, mire elég a bizonyos időközönként félretett összeg, ha továbbtanulásról, életkezdési kiadásokról, vagy éppen lakásvásárlásról beszélünk. A honlap egyébként már több mint 15 ezer szülőnek segített kiszámolni a legmegfelelőbb megoldást.