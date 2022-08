– Mi a kvótarendszer alapvető hibája?

– Az érintettek sokszor technikai akadályokba ütköznek, nincsen piackész alternatív technológia, hiányzik a központi koordináció és nem kapnak útmutatót a cégek. A repülésnél például próbálkoznak azzal, hogy kis százalékban alternatív üzemanyagokat kevernek be a kerozinba, de utóbbit nem lehet egyik pillanatról a másikra lecserélni. A vállalatok sincsenek rákényszerítve az új technológiák alkalmazására, hiszen ha nem érik el ezeket a célkitűzéseket, akkor nincsen retorzió.

– Mi igaz az államok esetében?

– Jelenleg a gazdasági növekedés nagyjából arányban áll az emisszió növekedéssel is, igaz a fejlett országokban, Magyarországon vagy egyéb európai államok esetében ez az arány módosítható. Az elmaradottabb régiók esetében a gazdasági teljesítmény növekedése együtt jár az üvegházhatású gázok kibocsátásának emelkedésével is.

– Kik a legnagyobb kibocsátók a világon?

– Az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kína. Előbbi narratívája az, hogy a saját kibocsájtásuk évek óta csökken és inkább a fejlődőpályán lévő országokra kellene figyelni. Kína ezzel szemben azt vallja, hogy aktuális emissziós értékek alapján lehet, hogy ők állnak az élen, de történelmi viszonylatban Nyugat-Európa és az USA nagyobb mennyiségben termelt üvegházhatású gázokat.

Nincs döntés ebben a nemzetközi vitában és nem véletlen az sem, hogy az USA 2050-re, Kína 2060-ra, India pedig 2070-re ígért klímasemlegességet. Ugyanakkor ez nem kizárólag a fejlődő országok problémája.

Bár összességben Európában csökken a kibocsájtás, vannak olyan országok, mint például Ausztria, ahol 1990 óta több üvegházhatású gáz keletkezik.

– Tehát nem lehet drasztikus mértékben csökkenteni a kibocsátást?

– Még nem találta meg senki azt az egyensúlyt, hogy hogyan lehet fenntartani a jelenlegi életszínvonal növekedést, és megtartani az újonnan kitűzött környezetvédelmi célokat. A jelenlegi technológiai adottságok mellett az emisszió csökkentése csak a termelés visszaeséssel lehetne megvalósítható, ez a lépés gazdasági recessziót eredményezhetne.

– A különböző szervezetek a „sok kicsi sokra megy” elv alapján feltüzelik a magánembereket. A globális célok tekintetében apró cselekedeteknek számít-e, ha például otthon spórolunk az energiával?

– Téves az a felfogás, miszerint a bolygó sorsa kizárólag attól függ, hogy lekapcsoljuk-e otthon a fűtést, vagy hogy tömegközlekedéssel utazunk-e. A fogyasztást az is nagyban befolyásolja, hogy az ipari szereplők környezettudatossága ne csak a marketing része legyen, hanem a zöld szempontok tényleg megjelenjenek a gyártási és értékesítési gyakorlatukban. Egy-két háztartás fogyasztása még nem számít, de ha több ezer ingatlan összeadott energiaszükséglete mérséklődik, az már igencsak észrevehető.

Amikor egy terméket megvásárolunk, azzal rengeteg hulladékot is veszünk. Ennek mérséklése elsősorban a cégek felelőssége. Ezzel szemben az egyéni felelősség körébe tartozik például, ha 23 fokon is teljesen komfortos valakinek a hőérzete, akkor ne fűtse fel a lakást 25 fokra és ne az ablak kinyitásával hűtse vissza a kellő hőmérsékletre.

Magyarország földgázfelhasználásnak az ötven százaléka a lakossági fűtésre megy el. Rá kellene bírnunk az embereket a korszerűsítésre és arra, hogy induljanak el olyan pályázatokon, amelyekkel önerő nélkül, állami támogatással telepíthetnek napelemet, vagy újíthatják fel a fűtési rendszert.

– Ebből a szempontból van-e értelme a szelektív hulladékgyűjtésnek és az egyéb, „egyszemélyes harcoknak”?

– A klímavédelem és az általános környezetvédelem témaköre sokszor keveredik: előbbi tekintetében az embereknek mérsékelt, utóbbi terén sokkal több lehetőségük van. A környezetvédelembe beletartozik a szemétszedés és a vászontáskával való vásárlás is, valamint a lakóhelyünk iránti egyéni felelősségünk is. A politika sokszor meghatározza az emberek gondolkodását, de ez ugyanúgy igaz visszafelé is. Érzékeltetnünk kell a döntéshozókkal, hogy számunkra fontos az, hogy egy gazdaságfejlesztés, egy területrendezés környezetvédő módon valósuljon meg.

– Egy korábbi írásában úgy fogalmaz: „a környezetvédelem csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük az ember és a természet működését.” Tehát csak a saját lakóhelyünkre kell odafigyelnünk?

– Visszásnak gondolom, ha valaki nem ismeri, vagy elhanyagolja a saját környezetét, nem tesz semmit a lakóhelyéért, de tüntet a távoli tájak károsítása ellen. Aki így gondolkodik, annak valójában nem a természet fontos, hanem bekerül egy ideológiai körbe és a saját identitását azon keresztül határozza meg, hogy ő aggódik az Amazonasért és a jegesmedvékért. Meg kell ismernünk az élőhelyünket és a ráépülő társadalmi struktúrát. Ugyanakkor rossz felfogás, ha úgy védenénk meg Esztergomot és térségét a káros emberi hatásoktól, hogy eltüntetnénk onnan a lakosságot. Sokan mondják, hogy vissza kell menni a tanyákra, mert ott mennyivel természetközelibb módon élhetünk, de a trendek ezzel ellentétesek.

– Helyesen cselekszik-e, aki havonta utal bizonyos összegeket világszervezeteknek azért, hogy „hozzájáruljon” az afrikai vízhiány és éhínség megszüntetéséhez?

– Önmagában azzal nincs baj, ha valaki utal távoli országok és kontinensek problémáinak megoldására, de foglalkoznunk kell azzal is, ami itt van. Viszont nem valós alapokon nyugszanak annak a félelmei, aki nem ismeri a földikutyát, a búbos bankát és a tavaszi héricset, nincs tisztában a magyar környezetvédelmi problémákkal, törekvésekkel, ugyanakkor elképesztően depresszióba tud esni a kaliforniai erdőtüzektől. Ebben a médiának is nagy felelőssége van, mert sokszor felnagyítva, reflektorfénybe helyezve mutatnak be más kontinensen lévő természeti katasztrófákat.