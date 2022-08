Egyre népszerűbb a mozgalom - A 2020 szeptemberében indult Bányászkör a hazai viszonylatban is egyre felkapottabb, sőt holland és török nemzetiségű túrázó is barangolt már erre. A kisebb körtúrák jelenleg a legnépszerűbbek, melyeket akár kisgyermekes családok is bejárhatnak, a legtöbben a Hantken Miksa-körön haladtak végig. Összességében három hete érték el az ezredik egyéni teljesítést, és a csoportos alkalmakkal együtt immár több mint kétezer túra zajlott le. A tervek szerint bányásznapkor indul el a Szent Borbála-kör.