A könyv fő témájának alapját a 2012-től 2018-ig tartó időszak feldolgozása jelenti, amikor az író Ausztriában dolgozott, mint vendégmunkás. A különféle epizódok, kalandok színes sorát nemcsak Hobo-idézetek, de Pfeiffer az alatt a hatéves emigráns időszak alatt készült saját versei, novellái is kiegészítik. A fentiek figyelembevételével így aztán egyfajta Pfeiffer Gábor- és Hobo-szöveggyűjtemény parafrázist is tart a kezében az olvasó. A könyv megírásának, összeállításának céljáról a szerző így vall:

„Korlenyomatnak szánom ezt a naplót, mert kis hazánkból rengeteg ember indult útnak az utóbbi években, évtizedekben, ki-ki, más és más indokkkal, és talán tíz, húsz, harminc év múlva is érdekes lesz olvasni ezekről a mindenkori vándorlegényekről.”

A könyv címéről Pfeiffer egy helyen megjegyzi, hogy a blues azért, mert… mert a Hobo és mindaz a zeneiség, szövegvilág, ami őt a nehéz időkön átsegítette. Az alpesi országban tett utazásnak pedig több állomásai is volt, így Krenglbach, Wiener Neustadt, Würflach, Innsbruck, Sankt Pölten, Linz, Gallspach és Wallern an Der Trattmach. A két és félszáz oldalas kötet tehát számos helyszínt érintően ad leírást az ottani életről, a helyszínek milyenségéről is. Pfeiffer Gábor könyve ekként több műfajt is felvonultat: útikönyv, élménybeszámoló, vers- és novella összeállítás, Hobo-füveskönyv változat, kordokumentum, szociográfia.