A tatabányai kézilabda csapat szurkolói csoportjai, azaz a Turul’s Miners és a Kék Tigrisek a 10 millió Fa Mozgalommal, a Tiszta Tatabányáért Egyesülettel és a Tatai-medence OCR és Terepfutó Sportegyesülettel karöltve szemétgyűjtést szervez augusztus 13-án, szombaton.

Az esemény fővédnöke Csernoviczki Éva olimpiai bronzérmes cselgáncsozó lesz. A szervezők felnőtteket, gyerekeket és családokat is várnak a Turul emlékműhöz reggel 8 órára, hogy a résztvevők közösen tegyenek jót és tegyék szebbé a város környezetét egy közösséget is építő szabadtéri programon.

Mint az az esemény Facebook-oldalán olvasható, a helyszínre kulaccsal, kesztyűvel, kényelmes ruhában (esőre is felkészülve), esetleg a szemétszedésre alkalmas plusz eszközzel érdemes érkezni. A szervezők biztosítják a zsákokat, valamint az összeszedett hulladék elszállítását is, valamint a szemétgyűjtés után egy kis közös falatozással is készülnek.