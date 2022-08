Ezúttal is a sportpálya és környéke adott otthont a falunapnak. Dr. Veres Zoltán megyei jegyző és Dián Erzsébet polgármester is köszöntötte a nap folyamán a település lakóit.

Kora délután érkeztek meg az ómagyar hagyományőrzők, akik honfoglalás kori bemutatóval, népi játszóházzal készültek. Jurtájukban a kicsik arról hallhattak, hogyan éltek elődeink, mit tartottak fontosnak, hogyan zajlott egy napjuk. A focipályán az íjászkodást lehetett kipróbálni, de a fiatalok kardot is ragadhattak és ügyességi fajátékokat próbáltak ki.

Mintha gyereknap lett volna - A gyerekek rendkívül jól szórakoztak, még az sem zavarta meg őket, hogy a késő nyári darazsak nem kímélték őket, az esetleges csípéseket üdítővel hűtötték le. A legkisebbektől egészen a felnőttekig szinte mindenki igyekezett sorra kerülni a hennafestésnél, de sorra készültek a szebbnél szebb arcfestések is.

Nem maradt el a tombola sem, a gyerekek pedig a kirakodóvásárt is megrohamozták, műanyag autókat, plüssöket zsákmányolva. Bár az árak itt is emelkedtek a tavalyihoz képest, így is sokan álltak sorba ételért. Népszerű volt a gyrostál, a sültkolbász és a csirkemell is, de a hideg italok és a fagylalt is jól fogyott.