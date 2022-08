A régi iskolai tantermet decemberben kezdtük el átalakítani. Először is felszedtük a régi padlót, majd minimális földmunkát is el kellett végeznünk ahhoz, hogy a helyiség megfeleljen a célra – árulta el Bánhidi László polgármester.

Az önkormányzat sikeresen pályázott és 250 ezer forintot nyert el a projektre a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumától, melyből az említett munkákat finanszírozták. Nagy segítséget jelentett az is, hogy a helyi Bridgework Kft. társadalmi munkában vállalta, hogy elkészíti az ácsolatot és a szerkezeteket, melyek alapján a szobába érve valóban úgy érezhetjük, mintha egy régi bányajáratban sétálnánk.

Bánhidi László (balra) átveszi az Erzsébet-akna térképét Mráz Lászlótól, illetve Glevitzky Istvántól

– A tereprendezés után a helyi újságban, a Tokodi Kopogtatóban közzétettünk egy felhívást, hogy várjuk a tárgyi felajánlásokat a gyűjteményhez. A célunk ugyanis az volt, hogy egy helyre kerüljenek a tokodi bányászattal kapcsolatos eszközök és emlékek. Amíg el nem készült a szoba, addig a könyvtárban tároltuk a tárgyakat – idézte fel a polgármester.

Farszki Judit festőművész szintén társadalmi munkában festett rá az egyik üres falra egy bánya bejáratot, így bentről nézve olyan érzés, mintha a „csillét tolva” kifelé haladhatnánk a felszínre. A szállítókocsit szénnel töltötték meg, az anyagot a Vest2002 Kft. ajánlotta fel támogatásként az önkormányzat számára. A polcon pedig egy eredeti, egyik helyi aknákból származó „fekete aranydarabka” pihen.

Sokan felkeresik a gyűjteményt - Még 2021-ben avatták fel a Tokodi Értékek és Gyűjtemények házát, amelyet az egykori öregiskolában alakítottak ki. Az egyes termeket összefogással, társadalmi munkában újítottak fel arra a célra, hogy benne elhelyezhessék a tárgyakat. Az épületben megtekinthető számtalan plüssmackó, babák és a tokodi alkotók páratlan munkáiban is gyönyörködhetünk. Bánhidi László elmondta, hogy szervezetten jönnek látogatói csoportok az ország különböző pontjairól és a Felvidékről is, továbbá az Országos Kéktúra nyomvonalán járók is felkeresik a gyűjteményt, mivel az öregiskola pont az út mellett található. A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) égisze alatt működő Bányászkör Instant Túramozgalomnak lesz egy hirdetőtáblája, amit a bejárat mellé fognak kihelyezni, ezáltal a távok ismertetése mellett a kiállítások is még nagyobb figyelmet kaphatnak.

Az 1942-es Erzsébet-aknai bányaszerencsétlenség nyolcvanadik évfordulóján rendezett megemlékezésen nyitották meg a bányász emlékszobát az érdeklődők előtt. Sokan felkeresték a helyiséget és a tokodiak megbizonyosodhattak róla, hogy a felajánlott tárgyakat nem fenyegeti az elkallódás veszélye és bizony méltó helyre kerültek. Jó hír, hogy a polcrendszer bővíthető, így az újonnan érkező ereklyéket is tudják majd tárolni.

– A helyiségben látható egy kézzel készített makett is, amely Süveges János, korábbi annavölgyi lakos munkája. A nagy csillét pedig a pincesorról mentettük meg, ahol esővízgyűjtőnek használták. Én hoztam el onnan, a segítőink pedig újrafestették. Azért is nagy dolog, hogy egy eredeti szállítókocsit is be tudunk mutatni, mert kevés példány maradt meg belőlük – tette hozzá Bánhidi László.

Azt is elárulta, hogy számtalan pozitív visszajelzést kaptak a lakosoktól, akik úgy vélik, a szobával méltó emléket állítanak a tokodi, és a térségi bányászatnak. Már a „megnyitón” is többen meghatódva tekintették meg a gyűjteményt, hiszen a még élő bányászokból, illetve a hozzátartozókból is előtörtek az emlékek.

A megemlékezés után a lakosok megtekintették az egykori öregiskolában látható kiállítást

A kerek évforduló arról is emlékezetes marad, hogy Glevitzky István, a Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Dorogi Helyi Szervezetének elnöke, illetve Mráz László, a Sárisápi Bányász Nyugdíjas Alapszervezet elnöke egy különleges ajándékkal kedveskedett Bánhidi Lászlónak.

A település polgármestere az emlékszobában vette át a tokodi Erzsébet-akna térképét, melyből egyetlen egy maradt fent. Mivel a dokumentum felbecsülhetetlen eszmei értékű kincsnek számít, így azt tervezik, hogy másolatot készítenek róla, melyet kihelyeznek majd a látogatók számára.

– Az Értékek és Gyűjtemények házáról készül majd egy kis prospektus, mellyel szeretnénk népszerűsíteni az itt látható kiállításokat. Terveink között a bővítés is szerepel, például a Tokod-Üveggyári Sport Clubot (TÜSC) is szeretnénk bemutatni, de az üvegipari kiállítást is el lehetne itt helyezni – beszélt a tervekről Bánhidi László.