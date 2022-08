A kápolnát egyébként még az Esterházy-család építtette 1876-ban az akkori, körülbelül 90 százalékban szlovák ajkú evangélikus lakosokból álló község néhány katolikus családja részére. Egészen a szénbányászat megkezdését követő népességrobbanásig, vagyis az 1950-es évek elejéig ebben a csaknem 30 hívő befogadására alkalmas kis kápolnában zajlott a katolikus hitélet a mindenkori kecskédi plébános irányításával.

Az ismert közösségi oldalon arról írnak, hogy a Rákosi-diktatúra beköszöntével a település lélekszámának robbanásszerű emelkedése és a vallási megoszlás átrendeződésével (többségbe kerültek a római katolikusok) nem lehetett új templomot építeni, csupán az oldalirányú bővítést engedélyezte az államhatalom. Ebben a formában volt a város plébániatemploma egészen 1994-ig, az új templom megépítéséig.

Azt ezt követő években a belül lefalazott oldalszárnyat kezdetben a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja használta a rászorulók számára összegyűjtött használt ruhák raktározására, az eredeti kápolnában – mely időközben több alkalommal is felújításon esett át – pedig a nyári időszakban litániák imádkozására gyűlhettek össze a hívek. Az oldalszárny az állagának romlása miatt alkalmatlanná vált a használatra.

Az állami támogatáshoz egyházi forintokra is szükség volt - Két évvel ezelőtt pályázott az egyházközség és 15 millió forintos állami támogatást nyert az épület felújítására. A munkálatok keretében a kápolna tetőzetét kicserélték, jelenleg pedig az oldalszárny felújításának munkálatai zajlanak. A sikeres pályázat ellenére az egyházközség kénytelen volt saját forrással is hozzájárulni a költségekhez az építőanyag-árak drasztikus emelkedése miatt. A felújítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. A jövőben a felújított oldalszárnyat rendszeresen használják majd: gyerektáborok, egyházközségi alkalmak, kézműves szakkörök, valamint a katolikus karitász csoportja kaphat itt helyet.