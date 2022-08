A világhírű énekes fellépésén kívül a pénteki és szombati rendezvényen a remek hangulatról és a jókedvről olyan ismert zenekarok és előadóművészek gondoskodnak, mint az Ismerős Arcok, az Apostol, a Csík zenekar, a megyénkben, Boldogasszonypusztán élő Lagzi Lajcsi, a 3+2 együttes, Peter Šrámek, a Kandráčovci, a Kollárovci, a Lúčnica, a Garam Menti Néptánc Együttes és még sokan mások.

A Partnerség Fesztiválját a község újonnan épült kulturális és művelődési központjában rendezik. A pozsonyi Újszó azt írja, az esemény fő gondolata egy olyan rendezvény létrehozása a két nemzetiség élő és találkozási helyén, amely egy fesztiválon bemutatja mindkét nemzetiség hagyományos népművészetét és hagyományőrző illetve könnyűzenei előadások, koncertek megtekintésére ad lehetőséget.

A rendezvényen lehetőség nyílik a helyi konyha specialitásainak megkóstolására. A pálinkafesztivál kísérőrendezvényén remek halpiknikre és párlatkóstolóra is számíthatnak az idelátogatók. Ezen kívül egy nagyszerű Gastro Zóna – gasztronómiai különlegességek zónája is várja a vendégeket, és természetesen a szervezők gondoltak a legkisebbekre is egy nagy gyermek Fun Zóna felépítésével, ahol játékvárak, olimpiai játékok, körhinták és vízi sportok is várják a szórakozni vágyó családokat.

Chris Norman pénteken 21 órától, Lajcsi pedig szombaton 16 órakor lép színpadra.

Az egyébként biztos, hogy a világhírű brit énekes, Chris Norman még ma is fantasztikus hangulatot csinál. A 71 éves brit világsztár 12 éves korában találkozott Alan Silsonnal és Terry Uttley-val, akik a későbbi Smokie tagjai lettek. 1973-tól Smokey névem futottak, amit Smokey Robinson kérésére a megkülönböztetés végett Smokie-ra cseréltek. 1978-ban hagyta ott a bandát. Ebben az évben jelent meg Suzi Quatro-val közös dala a Stumblin' In, mely első szóló sikere volt.

Az 1980-as évek elejétől egyre gyakrabban foglalkozott dalszerzéssel. 1986-ban átütő sikert aratott Midnight Lady című száma, melynek szerzője Dieter Bohlen volt; csak Németországban 900 000 példány fogyott belőle. Nagy kedvenc a Living next door to Alice című Smokie-sláger is. 2021-ben jelent meg új albuma, amit régi barátjával, Mike Chapmannel rakott össze. Chapman a Smokie mellett Blondie-val, Tina Tunerrel is dolgozott együtt.