Különleges környezetben, a nemrégiben felújított Tulipános Ház kertjében szervezte meg az Agora Tulipános Funfun című zenés programját. Az egykori bluesfesztiválok hangulatát, a blues boom időszakát idéző programban kiváló zenészek működtek közre. A szervezők nosztalgiázás nélkül igyekeztek visszahozni a hangulatot, azt a világot, amelyben a legkisebb volt a távolság zenész és közönség között, ahol nem volt fontos a hangerő és a „körítés”, elég volt a jó zene.

A koncertek előtt gitár workshopra invitálták az érdeklődőket, majd a blues-country-folk-jazz kalandozás mellett a Tulipános Ház udvarán New Orleans-i kocsmahangulat, jó borok, finom sörök, könnyű este, friss levegő várta az érkezőt. A délutáni koncertek főszereplői pedig a The Mojo, a Redbreast Wilson & The Mad Dog Margaritas, valamint a Jambalaya voltak.