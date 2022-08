A Falufesztivál megnyitóján Cellár József polgármester és Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a település lakóit. Popovics György kiemelte, örül, hogy két év kihagyás után újra sikerült megrendezni a programot, és hangsúlyozta azt is, hogy több területen kiváló az együttműködés a megyei önkormányzat és Szomód között.

A fesztivál megnyitóján eredményhirdetéseket is tartottak, díjakat kaptak a halastavi horgászverseny és a kispályás labdarúgótorna legjobbjai. A délután folyamán fellépett a szomódi és dunaszentmiklósi dalkör, volt zumba, megmutatta tehetségét az AForce1 TSE táncegyüttes, valamint a baji művészkerékpárosok. Az est programjait többek között Tóth Éva és Leblanc Győző „Hol van az a nyár” című operett-előadása zárta. A háromnapos fesztivál batyus karaokebulinak is otthont adott, a helyszín a sportpálya sörsátra volt, amatőr rockzenekarok is szórakoztatták az érdeklődőket.