A város önkormányzata a nyári tábort csaknem húsz éve szervezi meg, erősítve az egy nemzethez, közös kultúrához tartozás érzését és gondolatát, és támogatva a művészetek iránt fogékony fiatalok tehetségének kibontakoztatását.

Természet - Az idei találkozó témája a természet. Ahogyan a tata.hu is írja: a fiatal tehetségek a héten a Bláthy Kollégiumban laknak, ahol foglalkozásaik jelentős része is zajlik majd, de emellett találkozhatunk az alkotókkal a település utcáin, közterein is. A Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor nyilvános záró kiállítását augusztus 6-án szombaton 14 órakor nyitják meg a Menner Bernát Zeneiskola hangversenytermében, ahol várják az érdeklődőket.

A táborba ebben az esztendőben is Tata Kárpát-medencei testvértelepüléseiről érkeztek diákok, hat-hat szőgyéni, szovátai, magyarkanizsai és természetesen helyiek is. A tatai gyerekek egy része már visszatérő táborozó, de vannak, akik az Ezer arcunk – ezer rajzunk kiállításra beküldött alkotásuk elismeréséül kaptak meghívást.

– Nagy köszönet jár Osgyáni Zsuzsannának, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért felelős referensének, aki évről évre megszervezi, élteti és koordinálja ezt a tábort, mely két célt is szolgál. Egyrészt erősíti a testvérvárosi kapcsolatainkat, különös tekintettel a fiatal generáció tagjaira, valamint fejleszti a gyerekek kiteljesedését a különböző művészeti ágakban, amelyek gyakorlása mellett barátságokat köthetnek és meglévő kapcsolataikat erősíthetik, miközben valami szépet alkotnak. Köszönöm Szőgyén, Szováta és Magyarkanizsa polgármestereinek és munkatársaiknak az együttműködést, amellyel idén is sikerült létrehozni a tábort – mondta a tábornyitón Michl József polgármester.

A foglalkozásokat Tatáról Sulyok Teréz, Kóthay Péter, Gútay János, Juhász Tímea, Nyikus Anna és Gútay Jánosné, Szőgyénből Baracska Árpád, Magyarkanizsáról pedig Kormányos Kávai Lívia és Bontovity Anita vezeti.