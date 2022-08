Dr. Perneczky Iván környei állatorvos a család harmadik gyermekeként született, édesapja hivatása már gyermekkorában megszerettette vele a vidék és az emberek szolgálatát, így maga is erre az útra lépett. Édesapja nyugdíjba vonulása után nevezték ki környei hatósági székhellyel körzeti állatorvosnak.

A hatóságok feladatok ellátása mellett a nagyüzemi és a háztáji állatállományok megelőző és gyógyító feladatait is ellátta. Pályafutása alatt több, emberre is veszélyes fertőző állatbetegség mentesítésében, felszámolásában és megelőzésében vett részt a megyén belül és országosan is.