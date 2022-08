Augusztus 13-án is főzőversennyel kezdődött a hagyományőrző mulatság Oroszlányon. A nagy üstökben idén rendhagyó módon – egyebek mellett – készült chilis bab és szarvaspörkölt is, amelyeknek illata sokakat a helyszínre vonzott már a délelőtti órákban. Mindemellett díjazták a legszebb előkertű porták tulajdonosait is. A kilátogatók nagy örömére, mint minden évben, ebben az esztendőben is a csűrben sorakoztatták fel a szebbnél szebb zöldség - gyümölcs kompozíciókat.

A későbbiekben, a népi, nemzetiségi együttesek hagyományos felvonulását láthatták a kilátogatók, amely során a résztvevők a Topolya kútnál megkoszorúzták a szlovák ősök emléktábláját. Ezt követően pedig a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház falán lévő emléktáblánál helyezhették el az emlékezés virágait Varga Istvánné, Mariska néni tiszteletére, aki a szlovák hagyomány­ápolás kiemelkedő alakjaként és a tájház anyagának lelkes gyűjtőjeként kiérdemelte a város díszpolgári címét és egyben az Országos Szlovák Önkormányzat elismerését is.