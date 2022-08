Az ünnepségen köszöntötték a meghívott vendégeket, köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt, illetve Muszela Szabolcsot, az Esztergomi Tankerületi Központ igazgatóját, majd Popovics György mondott beszédet. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke ismertette, hogy a város kiemelten fontosnak tartotta ezt a projektet és a TOP-os beruházások közül ez volt az, melyet a leginkább meg szerettek volna valósítani. Említette, hogy az alaptámogatás 540 millió forint volt, de az ugrásszerűen emelkedő építőipari árak miatt végül 685 millió forintnyi összeget ítéltek meg az önkormányzat számára.

Popovics György kitért arra is, hogy a megyében összesen 4 milliárd 99 millió forintnyi összeget fordítottak energiahatékonysági pályázatokra, így látható, hogy ebből jelentős részt tesz ki az esztergomi projekt. Véleménye szerint a mostani nehéz helyzetben látszik igazán, hogy mekkora jelentősége van a beruházásnak, ugyanis az energiaárak tekintetében a lezajlott korszerűsítés óriási megtakarítást eredményez majd az intézménynek. Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik szerepet vállaltak a felújításban.

Korábban is volt nyertes pályázat - Az átadón Smiger András felidézte, hogy 1992-tól 2022-ig volt az igazgatója a gimnáziumnak, és hogy már 2008-as intézményvezetői pályázatában említette, hogy az épület nyílászárói katasztrofális műszaki állapotban vannak. Popovics György és a címzetes igazgató is elmondta, hogy korábban már volt egy nyertes pályázat, melyet azért kellett visszaadni, mert az elnyert összeg nem fedezte volna a munkálatok költségeit. Smiger Andrást nagy elégedettséggel tölti el, hogy igazgatói munkája végére megvalósult a projekt és megköszönte dr. Völner Pál korábbi, illetve Erős Gábor jelenlegi országgyűlési képviselő, Hernádi Ádám és a polgármesteri hivatal projekttel dolgozó munkatársainak a segítségét.

Hernádi Ádám polgármester elmondta, hogy a 685 millió forintos TOP-os pályázati összeg mellett 120 millió forint állami támogatásban is részesült a projekt. A szakemberek szigetelték a külső falakat és a tetőt, kicserélték a nyílászárókat és új kazánokat is beépítettek. A tornaterem légtechnikai rendszere is megújult, sőt napelemeket is telepítettek a tetőszerkezetre.

Szigetelték a külső falakat, nyílászárókat is cseréltek a gimnáziumban

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Úgy véli, hogy egy-egy oktatási intézmény felújítása egyet jelent a jövőbe való befektetéssel, ugyanis a gyermekek számára jobbak, komfortosabban lehetnek a körülmények. Záró gondolatként megjegyezte: még négy óvoda, egy közművelődési intézmény és egy kollégium energetikai korszerűsítésén fognak dolgozni a jövőben.

Smiger András címzetes igazgató elárulta, hogy 2021 októberében kezdődtek el a munkálatok és annak ellenére örültek mindannyian a felújításnak, hogy nehézségekkel járt az oktatói és nevelői munka, valamint a kivitelezés összehangolása. Szurdi Gábor igazgató is köszönetet mondott, egyúttal reményét fejezte, ki, hogy a külső után az épület belső terei mihamarabb megújulhassanak.