A bíboros jelképet lát benne - Az Aranybulla 800 című tárlatról többen is beszéltek az ünnepségen. A királyi dokumentum kapcsán Erdő Péter bíboros is szólt, aki többek között így fogalmazott: „Az Aranybulla a rendiségnek, a rendi ellenállási jognak, a magyar nemesség jogállásának – még az uralkodóval szemben is – nagy biztosítéka és jelképe volt. Én azonban tovább megyek: ma az Aranybullában magának az alkotmányosságnak a jelképét is látjuk és tiszteljük. Ezért is fontos, hogy itt, Esztergomban jött létre ez a kiállítás. A város valamiképpen ma is a magyar alkotmányosság szimbóluma. Különféle okokból. Ezek közül az egyik az egyház szerepe, hiszen a prímási küldetés része volt, hogy szükség esetén a király figyelmét is felhívják a keresztény tanítás megtartására, arra, hogy a nemzet élén őrködjön a keresztény értékek fölött.”