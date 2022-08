A jövő gazdálkodói táborban vettek részt augusztus első hetében azok a gyerekek, akiket érdekel a mezőgazdaság és az állatok gondozása. A fiatalokat minden reggel csoportokra osztották, feladatuk az állatok rendbetétele, takarmányozása volt, összeszedték a tojásokat, trágyázták a lovakat, megetették a kecskéket, pávákat, disznókat. Ezt követően kezdődött az elméleti oktatás, minden nap egy-egy állatról tanulhattak.

Elsősorban olyan haszonállatokról szerezhettek ismereteket, amelyek a Kemence Egyesületnél is megtalálhatóak, például a baromfi, a szarvasmarha, vagy éppen a kecskék. Schmelcz Gézáné, a Kemence Egyesület vezetője hangsúlyozta, a mezőgazdasághoz nem csak a termelés, a tenyésztés és a feldolgozóipar is hozzátartozik, így amit délelőtt „megtermeltek”, azt délután fel is dolgozták.

A táborozók egyik nap házi tésztát gyúrtak, majd egy közeli gazdaságból hoztak tejet, amelyből túrót készítettek. Volt paradicsom passzírozás is, a kertben szedett paprikából és paradicsomból pedig lecsót is készítettek, amelyet eltettek télire. Megtanulták a savanyúságkészítést is, majd kalács is készült az egyesületnél.

Szakmatitkok tábor kezdődik - Sok izgalmas táborral készültek a Kemence Egyesületnél az idei esztendőben is. Hétfőn kezdődik a Szakmatitkok pályaorientációs tábor utolsó turnusa is, amelynek rendkívül jó visszhangja van. Schmelcz Gézáné elmondta, szeptemberben a résztvevő cégekkel munkaebédet terveznek, ahol megbeszélik a tapasztalatokat. Az már bizonyos, hogy jövőre videós motivációs levél alapján lehet majd bekerülni a táborba, hogy csak azok a fiatalok jöjjenek el, akik valóban aktív részesei szeretnének lenni a foglalkozásoknak.

Schmelcz Gézáné arról is beszélt, a gyerekek nagyon érdekesnek találták, hogy a tojás meleg, miután a tyúkok tojtak, de azzal sem voltak tisztában, mit fogyasztanak az állatok. A legtöbben nem tudták eddig, hogy készül a tejszín, a túró, valamint azon is megdöbbentek, hogy a bőrcipők állati bőrből készülnek.

Meglepődtek azon is, mennyi munka van az állatokkal, amelyet télen-nyáron el kell végezni, minden áldott nap. Egy farmon nincs hétvége, szombaton és vasárnap is meg kell etetni az állatokat, ahogy ünnepnapokon is.

Megtudtuk, hasonló táboruk volt már a korábbi években, de ott a ház körüli munkákkal ismerkedtek meg a résztvevők. Ezúttal azonban a gazdálkodói szemléletet igyekeztek átadni, valamint arról is tanultak a táborozók, milyen igényeik vannak az állatoknak, illetve hogyan lehet fenntartani egy gazdaságot.

A tábort az Agárminisztérium támogatta, így a gyerekeknek ingyenes volt a részvétel. Jövőre is szeretnének hasonlót, hiszen nagyon népszerűnek bizonyult, a férőhelyek mindössze két nap alatt beteltek.