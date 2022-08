A környezetvédelmi táborban több különleges állattal is megismerkedhettek a fiatalok. Glavanovits Tamás solymász bemutatója mellett görénnyel, gabonasiklóval és sünnel is találkozhattak a nebulók, és kézbe is vehették őket. Lovaglás is szerepelt a programban, illetve kutyás bemutató.

A csillagász előadás is hatalmas élmény volt – tudtuk meg a táborvezetőtől. A szabad ég alatt számtalan kérdés hangzott el. A legkitartóbbak majdnem éjfélig kémlelték az eget. Sokat mozogtak, sportoltak, kirándultak a gyerekek, és érdekes kézműves alkotások is készültek. A fiatalok bőrszütyőket is készíthettek, élménydoboláson és sámándoboláson is részt vehettek, volt ásványbemutató, erdei kihívás és tábori olimpia is.

A gyerekek fele évről évre visszajár. Sokak testvéreit is megismerjük, és vannak olyanok, akik ma már segítőként visszajárnak hozzánk.

– mondta el büszkén Márkus Krisztina, hozzátéve, a táborban az egyik legfőbb szabály, hogy napközben a táborlakók nem használják a mobiltelefont. Este hívhatják szüleiket. A csillagles azonban olyan jól sikerült, hogy senkinek sem jutott eszébe hazatelefonálni.

Bemutatkozott Predátor és Nitró - Beszélgetésünk végére megérkeztek a délelőtti bemutató vendégei. Tanászi Szandra és Zurinka András és négylábú kísérői teljesen lenyűgözték a fiatalokat. András a három esztendős amerikai bulldoggal érkezett. A negyven kilogrammos Predátor szökellt, szlalomozott, és békésen tűrte a gyerekek fürkésző pillantását, majd a tucatnyi simogató kezecskét. Szandra a tízesztendős Nitrót mutatta be. A belga juhászkutya elképesztő ügyességgel vett mindent akadályt. Lenyűgöző mutatványokat láthattak a gyerekek. Felült gazdája térdére, ráállt, a hátára, átbújt a gyerekek lába alatt. A produkció végén mindenkinek volt lehetősége bekapcsolódni, majd megsimogathatták a gyönyörű kutyákat. Tanászi Szandra elmondta: nyolc hetes kora óta foglalkozik Nitróval. Mindkét kutyussal naponta végeznek feladatokat. A rendkívüli ebekkel gyakran járnak bemutatókra. A kutyakiképző hozzátette: minden négylábú rendelkezik vizsgával, és aktív versenykutyák. Emellett otthon van még egy kutyusuk, egy belga juhász.

Elégedetten újságolta a táborvezető azt is, hogy néhányan szomorúan számolják a hátralévő napokat, mert minden élményekkel teli nappal közelebb kerülnek a búcsúzáshoz is.

– Az apró visszajelzések nagyon fontosak számunkra. A gyerekek évről évre örömmel térnek vissza hozzánk. Az együtt töltött napok után gyakran hangzik el: jövőre újra találkozunk! – tette hozzá a tábor vezetője.