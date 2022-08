Az év első hónapjában 37, áprilisban pedig 40 környei nyújtotta segítségre a karját. Legutóbb, a júliusi véradáson azonban 44-en érkeztek vért adni a művelődési házba – számolt be a szép eredményről a környe.hu.

A körülményeket ezúttal is a követelményeknek megfelelően alakították ki a helyszínen a szervezők. A donorokat természetesen részletes tájékoztató, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés fogadta érkezéskor. A szervezők díjmentesen biztosították a szájmaszkot, a saját használatú tollat. Az önkénteseket csokoládéval, üdítővel, cukorkával is kínálták. A különböző magazinok mellett a Vöröskereszt környei alapszervezetének köszönhetően pedig gondosan előrecsomagolt péksüteménnyel hálálták meg az érkezőknek az odaadó segítséget, hogy a nyári szabadságok idején is időt szántak arra, hogy ellátogassanak a művelődési házba, és részt vegyenek a véradáson.

A szervezők számára a nem is remélt részvétel mellett további örömet jelentett, hogy idén először első alkalmas véradót is köszönthettek Szemeti Anna személyében. A település művelődési házában az év utolsó véradását ősszel, október 27-én szervezik meg.