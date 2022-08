A szombati nyílt napon azt is megtudtuk, hogy az idén a tenyésztő ménes nem adott nevet a lovaknak, úgy gondolták, plusz motivációt jelent a leendő tulajdonosnak a névválasztás. A lovak kikiáltási ára másfél millió forint volt áfa nélkül, 50 ezres licitlépcsővel. A cél, miként a konferanszié is fogalmazott, hogy a csikók kiváló versenylóvá váljanak a későbbiekben és ezzel is öregbíteni tudják a ménesbirtok hírnevét.