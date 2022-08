Eladó Oroszlányon egy külterületi birtok, amely városi belterülettel közvetlenül határos. A Závory Zoltán útról, kövezett úton megközelíthető, „Svandovszkij" néven ismert településrészén található. Az ingatlan 1999-ben épült, az akkori előírásoknak megfelelően luxus kivitelben. A tulajdonosok törekedtek a kényelemre, tökéletességre és arra, hogy az birtok minden igényt kielégítsen.

Forrás: ingatlanbazar.hu

A több mint 42 ezer négyzetméteres földterületen található terménytároló, pince, fatároló és istálló is, mely 20 ló kényelmes elhelyezésére alkalmas. Ennél fogva akár kiváló lovastanyaként is funkcionálhat. A házban 10 szoba, több fürdős„zoba és társasági helyiségek kerültek kialakításra.

Helyet kapott egy nagyméretű fedett uszoda is, melyhez saját szauna is tartozik. Készült ingatlanhasznosítási terv is, ami alapján akár egy panzió vagy idősek otthona kialakításra is alkalmas. A főfalakat megtartva gipszkarton falak építésével igen gyorsan átalakítható, emellett esetlegesen EU-s pályázati pénz is nyerhető rá. További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!