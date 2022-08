A szerdától vasárnapig tartó programban nagy szerepet kaptak a digitális tudásfejlesztő és a social mediával kapcsolatos képzések, emellett már az első napon is egy izgalmas vendég érkezett. Az egyik legnépszerűbb magyar Facebook oldal, a Tibi Atya egyik adminisztrátora, Tóth Máté tartott előadást a fiataloknak. Csütörtökön a komáromi bűvészmester, Kiss László kápráztatta el a résztvevőket „Kiss Laci az online világban” című műsorával.

Pénteken a tábor mellett a szabadegyetemi rész megnyitójára is sor került, ahol köszöntőt mondott Mohay Gergely a Kulturális és Innovációs Minisztérium Fiatalokért felelős főosztályának főosztályvezetője, Proczeller Tamás a FILO (Fiatal Lokálpatrióták Egyesülete) elnöke valamint Gubík László a Marthos Polgári Társulás vezetője is.

Forrás: Stekler Bendegúz

A megnyitó beszélgetésen ebben a évben is részt vettek Észak és Dél-Komárom polgármesterei, Mgr. Keszegh Béla és dr. Molnár Attila, majd a résztvevő ifjúsági szervezetek bemutatkozására került sor. A nap végi beszélgetést követően az X-Faktor és a Dalt is megjárt Beneath My Skin együttes koncertje következett, akiknek nem mellesleg az egyik gitárosuk a komáromi Balogh Péter. A zenekar után egy lemezlovas is érkezett a táborba Katona Kornél „Soldier” személyében.