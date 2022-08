Az ünnepelt Felsőgallán született és 1966-ban költözött családjával Tatára. Előtte a megyeszékhelyen volt pedagógus, majd a vizek városában, a Vaszary János Általános Iskolában folytatta pályafutását, ahol 1966 és 1986 között irodalmat és történelmet tanított a felső tagozatos növendékeknek.

Ahogyan a tata.hu oldalon is olvasható, a szépkorú pedagógusnak összesen három gyermeke született. A későbbiekben pedig többszörösen is megtapasztalhatta milyen nagymamának lenni, ugyanis öt unokája született. Gizi néni elmondása szerint már kisgyermekkora óta a pedagóguspályára készült, amit nagy odaadással végzett. Még manapság is sok egykori tanítványa emlékszik vissza rá szeretettel és küldi neki üdvözletét, hiszen, ahogyan ő fogalmazott, tulajdonképpen a fél várost tanította.



Az ünnepelt 2018 tavaszán költözött az idősek otthonába, ahol hamar megszerették pozitív, kedves személyiségét az ott lakók és dolgozók egyaránt. Születésnapi köszöntésén lánya, az ugyancsak pedagógus Jókuthy Katalin és veje, Jókuthy Kálmán is részt vett.