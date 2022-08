Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke az esemény előtt elmondta: a találkozót korábban a falu legnagyobb ünnepén, a Csengőnapon szervezték meg, majd később különvált a két alkalom. A program célja, hogy vendégül lássák azokat a csoportokat, akikkel kiváló a kapcsolatuk, s akiknél gyakran vendégszerepelnek. Egyben az idén már harmincegy éves gesztesi dalkört is köszöntik ezen a napon.

Az elnök elmondta azt is, hogy a dalkör legidősebb tagja hetvenévesnél is idősebb, ám a legifjabbak sem sokkal fiatalabbak. Sajnos nagyon nehéz az énekegyüttesbe fiatalokat csábítani. Az utánpótlás tekintetében jobb helyzetben vannak a táncosok. Iskolában is van táncoktatás, s amint lehet, bevonják a tehetségeseket a felnőtt csoportba.