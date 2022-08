A bezárás hírére érkezett olyan reakció is, amely szerint a rezsiszabályok módosítása az egyértelmű felelős. A hozzászóló kifejtette azt is, hogy az oroszlányi üzlet nem kért kiszállítási díjat, például hűtőgépre vagy mosógépre. Azt írja, online megrendelte a műszaki cikket, majd az áruházban átvette. Sok posztban az első, ott vásárolt műszaki cikkről nosztalgiáztak. Találgattak arról is, hogy vélhetően pékség nyílik majd a helyén.

A helyszínen megtudtuk, gazdasági alapon nem születhetett meg a döntés, ugyanis nem működött veszteségesen az üzlet. Hat alkalmazott dolgozott az oroszlányi Euronicsban, ezen kívül egy munkavállaló négy órában. Úgy tudjuk, van olyan kolléga, aki továbbra is a cégnél marad, de másik városi üzletben folytatja munkáját. Megkerestük a kommunikációs irodát is, amelyben kérdéseket tettünk fel a megszűnéssel kapcsolatban. Amint megérkezik a válasz, cikkünket kibővítjük.