Az Erzsébet-táborok népszerűsége az ingyenesség mellett abban is rejlik, hogy a tematikája – önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés, sport, művészeti nevelés, kézművesség, hagyományőrzés, kulturális örökségeink, természeti értékeink, környezettudatosság – betartásával nem lehet unalmas programokat összeállítani.

Az önkormányzat által szervezett augusztusi Erzsébet-táborra harmincöt gyermek jelentkezett. Fekete Bianka pedagógus volt a táborvezető, Tóth-Füle Bernadett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, valamint Csabán Tibor szervező voltak a felnőtt, míg Tóth Anna és Zhorela Csenge a diák segítők. A tábori tapasztalatok összefoglalására Tibort kértük meg.

A hagyományokhoz hűen a tábor az ismerkedés jegyében kezdődött. A közösségi házban, a csapatok kialakítása után, társasjátékkal folytatódott a nap, míg délután a focipályán sorversenyekkel és biciklis ügyességi versengéssel zárult a program.

Másnap Molnárné Tamás Anetta látogatta meg a táborozókat. Mindenki kiélhette a kreativitását, az Anetta által előkészített tányérokat festették meg a saját elképzelésük szerint a diákok. Aztán Nagy Gábor tanár úr tartott vidám, interaktív foglalkozást.

A következő napon a győri Xantus János Állatkert volt az úti cél. Gönyűn megállt a társaság, megtekintették a Hajóskiállítást és megismerhették a település hajózási múltját, valamint megszólaltathatták a hajókürtöt is. Az állatkertben, vezetés mellett, két csoportban nézték végig a gyerekek az antilopoktól az elefántokon és a majmokon át a zsiráfokig a vadasparkban élő fajokat. Az egzotikus állatok mellett nagy sikere volt az őzek és a kecskék simogatásának is.

A Bányahegyi út melletti via ferrátát sok táborlakó kipróbálta

Forrás: beküldött

A tábor programja túrázással folytatódott. Megnézték a fiatalok a tardosi „via ferratát”, a vasalt utat, amely körülbelül 1,5 kilométerre található a községtől a Bányahegyi út mellett. A visszaúton szemetet szedtek a gyerekek. Ebéd után a környezettudatosság jegyében filmvetítés, mozizás következett. Bónuszként az egyik szülő – Daku József – felajánlására minden gyermek, amelyiknek volt szülői engedélye, kipróbálhatta, hogy milyen is quadon utazni. Motil Tamás, Hornyák Ádám és Ábel is felültették maguk mögé a táborozók apraját-nagyját. Mindenki élvezte és többször élt is a lehetőséggel.

Jövőre veletek, ugyanitt - Csabán Tibor elmondása szerint a gyerekek ismét jól érezték magukat. a szülők visszajelzései is ezt igazolták. A települési önkormányzat által szervezett két táborban összesen 54 gyermek vett részt, tizennyolcan mindkét alkalmat kihasználták. A szervezők bíznak benne, hogy jövőre is kínálkozik hasonló táborozási lehetőség.

Ezután, egy „napelemes háznál” megbeszélték a zöld energia előnyeit a „táborlakók”. A zárónap délelőttjén ismét a kreativitáson volt a hangsúly. A sokféle, rendelkezésre álló alapanyagból mindenki kiválasztotta a legalkalmasabbat, amelyből elkészítette az általa megálmodott tárgyat. A délutáni program „A ki tud többet Tardosról és az elmúlt négy napról” című vetélkedővel folytatódott, majd a jól megérdemelt „édes díjazással” zárult a tábor.