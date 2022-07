Még a komáromiak sem gondolnák, hogy a város közepén található Rüdiger-tavak víz alatti faágai és nádtorzsái közül milyen hatalmas víziszörnyek leselkednek. A közelmúltban, a késő éjszakai órákban egy ilyen fenevad akadt horogra.

Végh Ferenc, a Komáromi Horgász Egyesület egyik tagja sok-sok próbálkozás után egy barátjával látogatott el a vízpartra, akinek a harcsafogás csínját-bínját tanította. Elmondása szerint nem sokkal éjfél előtt pakolni kezdtek, mivel a szabályok előírják, hogy a tavon éjfélig engedélyezett a horgászat. Ekkor egy nagy csobbanást hallottak, majd a következő pillanatban Ferenc botja elindult a víz felé.

Amikor megakasztottam a halat, az rögtön vergődni kezdett és menekülni próbált. A kolléga a hatalmas csobbanásokat hallva azt mondta: ez nagy hal lesz, de én ennek ellenére állítottam, hogy nem lesz olyan nagy. Éppen ezért nagyon meglepődtem, mikor negyedórás fárasztás után egy 189 centiméter hosszú, 38,5 kilogrammos harcsát sikerült a partra húznom

− emlékezett vissza az ominózus estére a komáromi horgász.

Forrás: Facebook/Komáromi Horgászegyesület

A tapasztalt harcsahorgásztól azt is megtudtuk, hogy a harcsa jellemzően éjszakai ragadozó, de a kisebbik tóban többen láttak már egy, ennél a kifogottnál sokkal nagyobb példányt is, amely a nappali órákban indul portyázó útjára. Ez a monstrum azonban már nem csak a halak közt végez pusztítást.

Egy vadkacsa nemrégen a kicsinyeit kísérgette a vízen, mikor a horgásztársak hangos, kétségbeesett hápogásra lettek figyelmesek. A nagy harcsa két-három kiskacsát is elnyelt egymás után, de volt rá példa, hogy a nagy kacsát is megpróbálta a víz alá rántani. Egy másik alkalommal egy örvösgalamb esett a vízbe. Két-három másodpercen belül ott termett ez a bestia és már vitte is

− mesélte Ferenc, aki biztos abban, hogy a Rüdiger-tavakban több, akár 60-70 kilogrammos példány is él.

Harcsa - Európa édesvizeinek második legnagyobbra növő hala, a magyarországi halfauna óriása, hiszen két métert és a száz kilogrammot is meghaladhatják egyes példányai. Húsa rendkívül ízletes, zsírban gazdag és szálkamentes, ezért a magyar konyha által készített halételek egyik fő alapanyaga. Nagyon gyorsan nő, akár 80 évig is élhet, gyorsan szaporodik. Mindig lesből, főként éjjel támadó, rendkívül falánk ragadozó. Főként hallal, rákokkal, piócákkal, puhatestűekkel táplálkoznak, a nagyobbak vízközelben élő kétéltűeket, emlősöket, vízimadarakat is zsákmányolnak. Nyugat-Európában megfigyelték, hogy a partra vetődve kap el galambokat. Szürkületkor sokszor hatalmas vízörvényeket keltő forgásaival kelti fel a szemlélődő figyelmét. Ilyenkor, sokszor szinte lassított felvételként mozogva jön a felszínre, gyakran látható a lassan mozgó állat hatalmas feje és teste is.

A helyi horgászok egyik szeme sír, a másik nevet, hiszen örülnek annak, hogy ilyen szép nagy harcsák is gazdagítják a halállományt, ugyanakkor a nemes és fehér halak (pontyok, kárászok, dévérek, keszegek) közt nagy károkat végeznek. A horgászegyesület pontosan emiatt azoknak a szerencsés pecásoknak, akiknek sikerül nagy harcsát fognia, engedélyezi, hogy hazavigyék a zsákmányt és ne engedjék vissza a tóba, hiszen egy-egy ilyen ragadozó akár több kiló halat is elfogyaszt portyája során. A hatalmas bajszos sem került vissza a vízbe, Ferenc szétosztotta a barátai között és elmondása szerint rövidesen nagyon finom roston sült harcsafilé készül belőle.

A harcsahorgászatot a jövőben sem adom fel. Igaz, ez nem az első harcsám volt, hanem a sokadik, ugyanakkor istenigazából lenyűgözött ennek a halnak a megfogása

− mondta mosolyogva Végh Ferenc.

Forrás: Facebook/Komáromi Horgászegyesület

A Komáromi Horgász Egyesület várja azokat, akik hasonló szép harcsákról álmodnak, vagy csak egyszerűen egy nagy halakban gazdag, szép környezetben elterülő helyen szeretnének kikapcsolódni egy kicsit. De akik igazán elszántak, még jelentkezhetnek a kétfordulós, kétnapos harcsafogó verseny második fordulójára is, melyet augusztus 26-28-án rendeznek a komáromi Rüdiger-tavakon.