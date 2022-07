A rédeiek nagy tisztelettel ápolják az Esterházy család Cseszneki ágának emlékét, helyben fellelhető örökségeit. A falu polgárai a szülőfalujukból elszármazottakkal együtt megszervezi a fellelhető Esterházy leszármazottak világtalálkozóját szeptember 2. és 4. között Rédén a Kastélyparkban. A három napos rendezvény fő eseménye V. Esterházy Imre elkészült szobrának leleplezése lesz.

A hagyományteremtő szándékkal létrejövő eseményről Buda Tiborné szervező elárulta: az időpont választása nem véletlen, neves évforduló adott nyomós indokot a nemzetközi eseménynek.

Ebben az évben van V. Esterházy Imre születésének 300. évfordulója. Rédén ő alapította az Esterházy uradalmat a kastéllyal együtt. V. Esterházy Imre Mária Teréziánál szolgált Hadik András seregében, mint lovassági tábornok. Legkiemelkedőbb haditette Potsdam 1760-as elfoglalása volt. A gróf lovagias magatartását bizonyítja, hogy megakadályozta a fegyvergyár felrobbantását és a Sanssouci palota kifosztását

– idézte fel.

Hangsúlyozta: több Esterházy is vérét ontotta hazájáért, a legnagyobb családi tragédia 1652. augusztus 25-én Vezekény mellett a török-magyar összecsapás során történt.

A csata önmagában nem volt jelentős, hiszen a résztvevő seregek mérete szerény volt. Egyvalami mégis különlegessé tette. Négy Esterházy fiú esett ott el: László, Ferenc, Tamás és Gáspár. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egy tábornoka is ehhez a családhoz tartozott. Gróf Esterházy Sándor, aki a Délvidéken állomásozó ezredével a szerb felkelők ellen harcolt. Gróf Esterházy Pál 1848. június 19-től Komárom megye egyik nemzetőr őrnagya volt. Alakulatával a komáromi várban teljesített szolgálatot, amiért több kitüntetésben is részesítették. Az Esterházyak tenni akartak, és tettek is hazájukért és nemzetükért. Sajnos, a történelem viharai során szétszéledtek a világban – Svájcban, Németországban, Franciaországban élnek. Egy valami azonban közös bennük, a nevük és a magyar származásuk. Ezen a néhány napon szeretnénk, ha találkoznának, mesélnének múltjukról, jelenükről

– tette hozzá Buda Tiborné.

A nyílt, kicsiket és nagyokat szórakoztató eseményről a szervező elmondta: csaknem 60 leszármazott érkezik a faluba, közöttük kamaszok is.

Az Esterházy Park területén kis sátrakban és szabadtéren, valamint a park szomszédságában található Intézőházban folynak majd a három nap eseményei. Támogatóinkkal egy történelmi, korhű program összeállítással létrehoztunk egy eseményt, amelyben bemutatjuk a család örökségét, a leszármazottaknak pedig találkozási lehetőséget biztosítunk, a magyar hagyományokkal való ismerkedéssel együtt. A programokon, valamint a kirakodóvásáron megjelennek ősi foglalkozások, mint a fazekasság, a kosárfonás, a bőrösség és a rétessütés is. Hagyományőrző csoportjaink a mai napig élő motívumokat, zenét és táncot képviselik majd. Operettet is hallhatnak az érkezők, Peller Károly és Szendi Szilvi, az Operettszínház művészei tartanak előadást. A család történelmi múltjáról a Budapest Főváros Levéltár munkatársai tartanak prezentációt az Esterházy család felemelkedése a XVII. században címmel

– részletezte a programokat.

Szobrot avatnak – Az események kezdetekor megemlékezünk a már nem élő Esterházy család tagjaira a rédei grófi temetőben. A rendezvénysorozat lebonyolítása, a tisztelet méltó megadása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség közreműködésével a programok közt szerepel az MH Huszár Alegysége, valamint a szombati napra szervezett szobor avatón a MH Veszprémi Helyőrségi Zenekar tart előadást. A találkozó részeként ugyanis felavatjuk V. Esterházy Imre mellszobrát – tette hozzá. – A három nap zárásaként ünnepi misét tartanak az Esterházy kápolnában, amelyet Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek celebrál. A szervező elmondta: a templomon kívül rekedtek kivetítőn követhetik élőben a történéseket. Azt követően a Zirci fúvós zenekar tart műsort, akik a család zeneszerzője, Haydn műveit adják majd elő. Délután az Esterházy család tagjait a cseszneki, bakonyszentkirályi és bakonyoszlopi település látja vendégül, megmutatva nekik a helybeli Esterházy örökséget.