A Parkerdő felhívta a kirándulók figyelmét arra, hogy az egész országban, így például a Pilisben és a Visegrádi-hegységben is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem süthetünk szalonnát, ugyanis nagy az esélye annak, hogy a kövek közül kipattanó szikra akár jókora területet is lángra lobbanthat.

Közölték azt is, hogy a rendkívüli helyzetben a Pilisi Parkerdő tűzőrséget is szervezett, a munkatársak fokozott figyelemmel járőröznek. A 65 ezer hektárnyi terület ellenőrzése nagy munkát igényel, így az a legjobb, ha a kirándulók kvázi önkéntes tűzőrként is figyelik a környezetüket.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint az idei év első felében több mint 11 ezer alkalommal kellett szabadtéri tüzeknél beavatkozniuk a lánglovagoknak, ezeknek a jelentős része erdőtűz volt. A hegyeken nemcsak a domborzati viszonyok, de a vezetékes víz hiánya miatt is nehézkes az oltás, emellett azt is fejben kell tartani, hogy a tűzoltó járművek tartályai is véges kapacitással rendelkeznek.

Bár térségünket érintő erdei tűzesetekről nem érkezett hír, a Parkerdő által kezelt budapesti erdőterületeken csak az elmúlt három napban három helyen kapott lángra az erdő. Mivel most egy eldobott cigarettacsikk is jókora tüzet okozhat a természetben, kellő óvatosságra és figyelmességre intenek mindenkit. Azt kérik, ha a túránk során tüzet látunk, a helyszín pontos megjelölésével értesítsük a tűzoltókat.