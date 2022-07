A tóparton ülve villant fel a telefonom, a képernyőn egy üzenettel, miszerint egy távoli unokatestvérem szeretné felvenni a kapcsolatot velem. A rokonságot egy két éve készített DNS-teszt alapján igazolta, ami azt mutatta: van egy közös ősünk. Beszélgetésünkből kiderült, Vagyóczky Máté egy tatabányai fiatal, aki 23 éves korára az 1700-as évekig visszamenőleg ismeri a felmenőit.

Két évvel ezelőtt, mindössze kíváncsiságból végeztem magamon egy nyálminta alapú DNS-tesztet, ami az interneten kapott e-mailben megmutatta, hogy etnikumra lebontva milyen „összetételű” vagyok. A MyHeritage által kiadott tesztből mindenkinél bebizonyosodik, hogy a származási ország csak egy adat, számos közeli, de meglepő módon elég távoli népcsoporthoz is tartozhat valaki a biológiai összetétele alapján. A szolgáltatáshoz hozzátartozik, hogy az egyre bővülő felhasználói adatok között bizony számos esetben található egyezés: messzi-messzi rokonok ismerkedhetnek meg ily módon egymással. Így találhatott rám a Tatabányán élő Vagyóczky Máté is, akivel – vélhetően – apai ágon, egy mindkettőnk számára ismerős vezetéknév okán egyezik a DNS-állományunk egy része.

Ősei megválaszolatlan kérdései kezdték el foglalkoztatni

A műszaki menedzsmentet, később ellátási lánc menedzsmentet hallgató ifjú kutatóról hamar kiderült, hogy alapos munkát végzett: három év alatt több mint háromszáz évre visszamenőleg felkutatta őseit.

– Napjainkban egyre több embert izgat az önismeret. Ki vagyok én, mik az erősségeim, gyengeségeim, hajlamaim, mikre kell borzasztóan odafigyelni, hogy egy hosszabb, egészségesebb és talán boldogabb életem legyen. Ebben segíthet a családfakutatás. A kezdő lendületet számomra talán az adta, hogy sajnálatos módon sok közeli felmenőm már idő előtt eltávozott, emiatt az utóbbi években felmerült kérdéseimet egyszerűen nem tudtam feltenni.

Az egyik ilyen súlyponti kérdés számomra az volt, hogy mit jelent a vezetéknevem, a családomban igazán senki nem járt utána. Azt mondták, a levéltárban biztosan van róla valami… Mint később kiderült, igazuk is volt

– emlékezett vissza a lelkes fiatal, aki szabadidejében, egyetemi éveit követően kutatással derítette ki: a DNS-teszt mellett létezik egy Familysearch, azaz családkereső nevű weboldal, ami egy regisztráció után feltárja a kutatóknak az 1900 környéki és az azelőtti különböző vallási felekezetek által készített dokumentumokat mikrofilmen.

Először a történelmi iratokat őrző intézményeket kereste fel

A fiatal elmondta: aki a 20-as éveiben jár, fel szeretné deríteni a családfáját, de nem ismeri az ükszülei nevét, születési helyét, vagy körülbelüli születési évét, annak érdemes a levéltárhoz, vagy vallási felekezethez fordulnia segítségért.

– Itt, a megyeszékhelyen a Tatabányai Levéltár munkatársainak segítségével kezdtem meg a kutatást, akik minden kérdésemre válaszoltak, nagyon részletesen. A Tatabányai Plébániától szintén kértem segítséget, ahonnan példaértékű útmutatásokkal gazdagodtam. Voltam a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában is a Budai Várnegyedben, ahol az Esterházyak ülésjegyzőkönyveit kérhettem ki és olvashattam a bejegyzéseket belőle. Több, mint 200 éves dokumentumokról van szó, eszméletlen, hogy egy családfakutató mekkora betekintést nyerhet a történelembe lokális szinten is – emlékezett vissza.

Családneve eredetét is felkutatta

– Nagyon hasznos dolog ebben a honlapban, hogy az egyes bejegyzések indexelve vannak a dokumentumokban, azaz kereshetők. Tehát, ha egy keresőbe beírom egyik felmenőm nevét, például Vagyóczky Josephus-ét, a rendszer felajánl nekem keresési találatként azonos vagy hasonló nevű bejegyzéseket a különböző keresztlevelekből, jó esetben halotti, vagy házassági nyilvántartásokból. Persze még elég sok település nyilvántartásai nincsenek, vagy nem teljesen vannak feltöltve, indexálva, illetve az is plusz nehézséget jelent, hogy sokuk csak az 1895-ös évig van betáplálva.

Nálam viszont a nyomok alapján sikerült nagyjából behatárolni, hogy honnan ered a családnevem. Két magyarázat tűnik valószínűnek: származhat egy nemesi címből is, az 1600-as években harcolt a törökökkel egy vagyóci származású magyar hadvezér.

A település a Felvidéken található, abban a falucskában ketten is megkapták ezt a Vagyóczy nemesi címet, valószínűsíthetően innen eredeztethető a család – tárta fel kutatási eredményeit Máté.

Máté a családjában számos ismert személyiséget is felderített

– Sok híres emberrel, illetve leszármazottal tudtam felvenni a kapcsolatot, kezdve a híres rézmetszővel, papírpénzünk megtervezőjével, Vagyóczky Károllyal, vagy a neves operatőrrel, Vagyóczky Tiborral. A legtávolabbi unokatestvérem, akit megtaláltam bizonyítottan is, egy ötödunokatestvérem, akivel az első közös felmenőink az 1790-es években születtek. Megannyi érdekes történettel futottam szembe, amiket majd egyszer továbbadok az én leszármazottaimnak, hogy nekik már ennyi dolguk ne legyen vele – tette hozzá.

– Jó kicsit feleleveníti a történelem-, földrajzórákon tanultakat, az egyes, már meglévő információkhoz értéket is párosítani. Meg hát, ez mindenkinek jó, senki sem fogja azt mondani, hogy ne kutasd a családfádat, mert káros. Addiktív, az tény, mert folyamatosan tovább akarsz menni, még annak a szüleit, még ennek a testvéreit és nekik a gyerekeiket, de félre lehet tenni ezt a késztetést. Ami emellett közelebb hozza a családot – állítja Máté.

– A családfakutatás kicsit kinyitja a világot, összehoz közeli és távoli rokonokkal, barátokkal, de borzasztó izgalmas is. Szerintem ez része az egészséges önismeretnek, emellett akár a magyarságtudatnak is, hiszen számos közelben élő emberrel fedezhetünk fel rokoni kapcsolatot. Azt gondolom, jótékony hatással van az emberek elfogadóképességére is, mert kiderül: nincs olyan ember, aki csak egy nemzetségből származna, mindnyájan egyediek és sokfélék vagyunk, és pont ezek miatt a magunk módján mindannyian tökéletesek.

A folyamatos keresés szenvedéllyé válhat, néha magam is belátom. De van egy nagyon csodás része is: egy régóta nem hallott név, vagy egy kérdés kapcsán az idős rokonok – nagymamák, nagypapák nosztalgikus hangulatba kerülnek, számos kacagtató, kedves emlék előkerül.

Olyan történetet mondanak el, amit a számadatokat és neveket tartalmazó kutatás nem mutat meg, mert a szubjektív történeteket az ő memóriájuk őrzi. Összehozhatja a családot a közös mesélés – összegezte Vagyóczky Máté, aki kutatómunkája konklúziójaként kiemelte: a családi szóbeszédeknek mindig van igazságtartalma.

A világban mindenhol léteznek rokonok - A teszt elvégzése óta e-mailben szinte minden héten kapok értesítést, miszerint egy újabb egyezésre derült fény. Minden egyes tesztelővel egyre nő az amerikai cég adatbázisa, így eggyel több esély van arra is, hogy feltűnjön a színen egy titokzatos rokon. Máté lelkesedésére ellenőriztem, hogy szerte a világban pontosan mennyi távoli rokonkapcsolatom létezik. A szám megdöbbentett: összesen 5022 emberrel van DNS-egyezésem. A személyek neve és életkora mellett megjelenik a származási hely is, nagy meglepetésemre a rendszer állapított meg rokoni kapcsolatot az Egyesült Államokban, Csehországban, Brazíliában, Japánban, de még Pápua Új-Guineában is.